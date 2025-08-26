CalcioMercatoNapoli

Holjund, solo un dettaglio da sistemare, ma ci siamo!

By Gabriella Calabrese
0

Diverse fonti danno l’affare in chiusura. E la conferma di ciò arriva anche da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato che, tramite il suo canale Youtube ha fatto il punto sulla trattativa del Napoli per Rasmus Hojlund:  “Hojlund al Napoli in dirittura d’arrivo. Ci siamo quasi, bisogna lavorare ai dettagli (…).Il Napoli sta andando molto forte. Nella serata di lunedì il Napoli è andato in chiusura col giocatore e con lo United. Pacchetto da 40-45 milioni complessivi. Obbligo di riscatto legato alle presenze del giocatore e alla qualificazione in Champions League. Il giocatore ha detto di sì. Cosa manca? Anche il contratto è quasi fatto, ma Hojlund deve accordarsi con lo United sulla compensazione di uscita visto che lo stipendio allo United non sarà lo stesso di Napoli. Quindi vanno sistemati i termini di uscita. Ma ci siamo, ormai”.

