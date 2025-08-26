” H O J V I T A! ” – Cds “HOJLUND ad ore: chiusura vicina con il Manchester. Tutte le condizioni

XCalcioNews

By Giuseppe Sacco
Sprint doveva essere e sprint è stato. Il Napoli s’è messo a correre per acquistare Rasmus Hojlund un po’ come fa il centravanti quando vola in campo aperto: l’inizio dell’ultima settimana di mercato era stato presentato come il momento decisivo della trattativa con lo United e in effetti è stato così.

Manca poco, ormai: l’operazione sarà strutturata come un prestito con obbligo di riscatto a certe condizioni non esattamente complesse da raggiungere – cosa che in un certo senso rende pressoché obbligatorio il versamento finale – da 5 milioni più 40. I due club stanno limando proprio l’ultima distanza sulla cifra del riscatto, ma ormai il gap è minimo e tutti hanno la ferma intenzione di chiudere l’affare quanto prima possibile. Magari già oggi.  

