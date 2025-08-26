NewsCalcioIn Evidenza

Gazzetta-Hojlund ha detto si!

By Giovanni Esposito
0

La Gazzetta dello Sport da per fatto il colpo Hojlund. Il danese sarà l’ottavo colpo per gli azzurri.

Factory della Comunicazione

Hojlund sarà l’ottavo colpo della faraonica campagna acquisti dei campioni d’Italia: Napoli e Manchester hanno trovato l’intesa ieri sulla base di un prestito oneroso da cinque milioni, più un diritto di riscatto fissato a 40. Diritto che può diventare obbligo a condizioni non certe proibitive, legate alle presenze, al numero di gol e soprattutto alla qualificazione alla prossima Champions League. Di fatto, col quarto posto – obiettivo minimo della stagione – il Napoli riscatterà Hojlund con i soldi che arriverebbero dall’Europa dei grandi. E attorno al danese potrà costruire il progetto futuro.

Potrebbe piacerti anche
News

Romano: “Accordi definiti tra Napoli e Hojlund. Ecco cosa manca per concludere…

News

SSC Napoli- Il report del 26 Agosto: “Lavoro di forza e incontro con…

Calcio

Pannone (Sindaco Afragola): “Afragola ha i requisiti per la cittadella sportiva…

News

Mediaset, Accomando:”Hojlund-Napoli, vertice Manna con agenti, accordi…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.