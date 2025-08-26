Gazzetta-Hojlund ha detto si!

La Gazzetta dello Sport da per fatto il colpo Hojlund. Il danese sarà l’ottavo colpo per gli azzurri.

Hojlund sarà l’ottavo colpo della faraonica campagna acquisti dei campioni d’Italia: Napoli e Manchester hanno trovato l’intesa ieri sulla base di un prestito oneroso da cinque milioni, più un diritto di riscatto fissato a 40. Diritto che può diventare obbligo a condizioni non certe proibitive, legate alle presenze, al numero di gol e soprattutto alla qualificazione alla prossima Champions League. Di fatto, col quarto posto – obiettivo minimo della stagione – il Napoli riscatterà Hojlund con i soldi che arriverebbero dall’Europa dei grandi. E attorno al danese potrà costruire il progetto futuro.