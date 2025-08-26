Galdi: “Napoli camaleonte e pronto per la Champions, De Bruyne già integrato”

Guendalina Galdi, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli sarà molto camaleonte. Gli azzurri possono passare il primo turno di Champions” – “Il Napoli mi ha dato sicuramente una buona sensazione. Mi è sembrata una squadra molto quadrata e centrata. Mi piace molto un Conte camaleonte. Champions? Lì il livello è di gran lunga superiore, soprattutto con le grandi d’Europa. Ma sicuramente può puntare a superare il girone unico. Il saper cambiare pelle darà una grossa mano soprattutto in campionato. Il centrocampo del Napoli ha i ‘fantastici quattro”, starebbero bene in tante squadre importanti europee. De Bruyne mi sembra già molto integrato nella realtà Napoli. Il Como può essere sicuramente la sorpresa del campionato. L’Atalanta, invece, potrebbe essere la delusione. Vedo un Gasperini molto motivato alla Roma”.

