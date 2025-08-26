NewsCalcio

Eugenio Ascari: “Il Napoli prenderà Hojlund. Lucca? Ha ancora bisogno di tempo”

By Giuseppe Sacco
Nonostante l’inizio del campionato, il calciomercato non si ferma e, anzi, prosegue in parallelo per offrire ai club la possibilità di puntellare le proprie rose. Di possibili nuovi colpi in entrata ha parlato Eugenio Ascari in un’intervista esclusiva rilasciata alla testata News.Superscommesse.it. Nell’estratto seguente, le dichiarazioni dell’agente sul possibile prossimo acquisto del Napoli.

Il Napoli lavora per trovare un’alternativa in più a Lukaku infortunato. Su quale giocatore potrà indirizzarsi e quanto Lucca può, intanto, ovviare a questa assenza pesante temporanea?
“Il Napoli prenderà Hojlund, che in Inghilterra ha un ingaggio da 4,5 milioni l’anno e che quindi può essere preso molto più facilmente dello stesso Vlahovic. 
Lucca è stato acquistato solo come un’alternativa a Lukaku. È un ottimo profilo, ma ha bisogno di tempo, quindi nell’immediato serve qualcosa dal mercato. Col Sassuolo, d’altronde, già si è visto che l’ex Udinese non è Lukaku, in fatto di sponde e non solo”. 
