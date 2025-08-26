NewsCalcioMercato

Elmas-Napoli, ancora distanza col Lipsia, il nodo riguarda il prestito

By Emilia Verde
Il Napoli, alla ricerca di un centrocampista, continua la trattativa col Lipsia per l’ex azzurro Eljif Elmas, ma c’è ancora qualche nodo da sciogliere. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli sta lavorando anche sul binario che porta al centrocampista. Offensivo, fisico, dinamico, meglio se polivalente: l’obiettivo numero uno si chiama sempre Elif Elmas, 25 anni, un ex che ha molte chance di vivere il grande ritorno. La trattativa con il Lipsia prosegue, i club stanno provando a uscire dall’impasse sorto dopo il rifiuto dei tedeschi alla prima offerta: prestito da 1,5 milioni più diritto di riscatto da 11,5. La distanza è relativa all’importo del prestito; cioè il Lipsia chiede qualcosa in più del milione e mezzo garantito”.

