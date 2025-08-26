Di Napoli: “Napoli favorito per lo Scudetto, ma serve un attaccante. Højlund profilo ideale, Lucca crescerà”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Arturo Di Napoli, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Inter. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Mister, si è conclusa la prima giornata di Serie A. Le chiedo subito: c’è stato qualche risultato che l’ha colpita in particolare?

“È chiaro che la sconfitta del Milan ha lasciato un po’ di perplessità, perché la differenza con la Cremonese, dal punto di vista della rosa, è netta. Però queste sono le sorprese delle prime giornate: le squadre devono ancora essere collaudate e trovare la forma migliore. È normale che accada, poi via via l’equilibrio si ristabilisce. Sono sicuro che il Milan non è quello visto contro la Cremonese.”

Secondo lei, concretamente, dove può arrivare questo Milan?

“È un Milan che parte dai problemi dello scorso anno, ma secondo me non è quello visto con la Cremonese il vero Milan. Allegri è una persona pragmatica e sicuramente troverà le soluzioni. È chiaro però che la storia del club impone di puntare più in alto possibile. Io credo che il Milan non possa permettersi un altro anno senza la qualificazione alle coppe europee: sarebbe impensabile. Il minimo sindacale è rientrare in Europa. La Champions è l’obiettivo principale, non ci si può accontentare dell’Europa League. Certo, ci sono molte squadre che, sulla carta, reputo superiori al Milan, ma i rossoneri devono assolutamente puntare alla Champions.”

Per quanto concerne, invece, lo Scudetto, anche quest’anno dobbiamo aspettarci una lotta a due tra Napoli e Inter?

“Io credo che il Napoli, da campione d’Italia, parta favorito nei pronostici. Però è chiaro che l’Inter resta fortissima e lo ha dimostrato anche ieri, al di là dell’avversario affrontato. È una squadra con idee, che ha dato continuità, mantenendo i suoi grandi calciatori. Secondo me è l’antagonista principale del Napoli. Se la giocheranno entrambe, anche se do un leggero vantaggio al Napoli per il titolo conquistato. Sono però molto curioso di vedere la Roma di Gasperini, che a mio avviso sarà la sorpresa del campionato. C’è sicuramente tanta curiosità sul progetto di Gasperini e sulla possibilità di ripetere i grandi risultati ottenuti a Bergamo. Tornando al Napoli, è una squadra da completare. Mancava un attaccante già prima dell’infortunio di Lukaku e adesso, con la sua assenza medio-lunga, è diventato obbligatorio acquistare un’altra punta.”

I partenopei sembrano essersi fiondati su Rasmus Højlund: è il prototipo dell’attaccante ideale in questo momento?

“Per qualità e per come si inserisce nei codici tattici di Conte, assolutamente sì. Anche se io credo che Lucca, alla lunga, diventerà importante per questo Napoli. L’infortunio di Lukaku ha scombussolato i piani, perché era un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, con la mentalità di un leader che trasmetteva a tutti. Questa è stata una perdita pesante nell’economia della squadra. Però Lucca ha grandi qualità e sono sicuro che con il tempo farà molto bene. È vero, però, che ci sono tante competizioni: campionato, Champions, Coppa Italia. Il Napoli ha necessità numerica di un altro attaccante. Bisogna prenderlo con caratteristiche che si integrino ai codici tattici di Conte. Il mercato, purtroppo, andrà riaperto, ma con attenzione: quando Lukaku rientrerà, ci sarebbe il rischio di ingolfare il reparto avanzato. Oggi, comunque, un’alternativa manca: affidarsi solo a Lucca non può bastare.”

Crede che Højlund, per caratteristiche, possa essere il profilo ideale?