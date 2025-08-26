NewsCalcioIn Evidenza

De Canio: “De Bruyne già si è calato nella dimensione Napoli”

By Giovanni Esposito
Ai microfoni di “Radio Napoli Centrale” è intervenuto Luigi De Canio. Di seguito le parole dell’ex tecnico del Napoli.

“Il Napoli ha iniziato bene la stagione, ha ricominciato dove ha finito. Gli azzurri hanno avuto un’importante personalità contro un avversario abbastanza modesto. Il Napoli ha dimostrato di avere la consapevolezza dei propri mezzi per rivincere il nuovo campionato. Como? Già l’anno scorso è arrivato circa decimo, il Como mi ha sorpreso l’autorità con cui ha battuto la Lazio. Il Napoli è una delle poche ad avere un gruppo di giocatori italiani. De Bruyne? L’ho visto anche difendere, anche con una certa intensità. Questo, per me, è un segnale di grande partecipazione: si è immedesimato nella nuova dimensione che sta affrontando. Modric? Il Milan ha progetto tutto da ricostruire, mentre De Bruyne è entrato in una squadra già rodata”.

