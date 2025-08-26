NewsCalcioNapoli

Conte: “Napoli pronto, ma sarà una Serie A equilibrata con Inter, Juve e Milan protagoniste”

By Emanuela Menna
Il Napoli ha iniziato la stagione di Serie A difendendo con successo la vetta, grazie alla vittoria contro il Sassuolo. Nonostante il buon avvio, Antonio Conte mantiene un atteggiamento prudente, consapevole che il campionato sarà lungo e competitivo. In un’intervista a Sky Sport, l’allenatore ha evidenziato come l’Inter resti una realtà solida e costante da anni ai vertici, mentre Juventus e Milan dispongono di rose di valore, pronte a dare filo da torcere. Conte ha inoltre sottolineato che non vede la corsa al titolo come un duello personale con Massimiliano Allegri, ma come una sfida tra tutte e venti le squadre del campionato. Ha concluso ribadendo che solo a fine stagione si potranno trarre le conclusioni, ma che si aspetta un torneo entusiasmante e molto equilibrato.

 

Fonte: Gazzetta

