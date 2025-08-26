NewsCalcioNapoli

Conte: “De Bruyne leader maturo, ma il vero Napoli nasce dal lavoro e dallo spirito di squadra”

By Emanuela Menna
Kevin De Bruyne ha esordito in Serie A con il botto, segnando un gol su punizione dalla traiettoria beffarda che ha già conquistato i tifosi del Napoli. Arrivato in Italia dopo quasi dieci anni di Premier League, il belga porta con sé esperienza e maturità, caratteristiche che Antonio Conte ritiene fondamentali per alzare il livello della squadra. L’allenatore, però, non vuole che ci si concentri solo sul singolo: “De Bruyne può aiutarci a migliorare, ma dobbiamo essere noi a metterlo nelle condizioni ideali. Si vince e si perde tutti insieme, non ci sono più i giocatori che da soli fanno la differenza”. Conte, noto per la sua mentalità vincente e rigorosa, ha ribadito l’importanza di valori come lavoro, serietà, abnegazione e costante desiderio di superare i propri limiti. “La voglia di crescere deve essere continua – ha spiegato – e io devo trasmetterla ogni giorno ai calciatori e a chi lavora con me”. Un messaggio chiaro: il Napoli punta in alto, ma con spirito di squadra e mentalità da grande club.

