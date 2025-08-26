CdS – Elmas continua a respingere tutte le proposte, la sua scelta è una

Il Napoli alla ricerca di un centrocampista continua la trattativa col Lipsia per l’ex azzurro Eljif Elmas, che ha scelto solo il suo ex club, rifiutando ogni altra proposta. Il Corriere dello Sport scrive: “I colloqui sono stati frequenti e frenetici anche ieri, anche perché Elmas continua a respingere tutte le altre proposte. Lui vuole il Napoli: pu nto. Napoli che continua anche a tenere accesa la luce con l’Atalanta per Marco Brescianini, altro venticinquenne nei radar da un anno: la sua uscita dalla Dea, però, è strettamente connessa all’acquisto di Musah dal Milan”.

