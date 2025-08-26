elmas
NewsCalcioMercato

CdS – Elmas continua a respingere tutte le proposte, la sua scelta è una

By Emilia Verde
0

Il Napoli alla ricerca di un centrocampista continua la trattativa col Lipsia per l’ex azzurro Eljif Elmas, che ha scelto solo il suo ex club, rifiutando ogni altra proposta. Il Corriere dello Sport scrive: “I colloqui sono stati frequenti e frenetici anche ieri, anche perché Elmas continua a respingere tutte le altre proposte. Lui vuole il Napoli: pu nto. Napoli che continua anche a tenere accesa la luce con l’Atalanta per Marco Brescianini, altro venticinquenne nei radar da un anno: la sua uscita dalla Dea, però, è strettamente connessa all’acquisto di Musah dal Milan”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Stramaccioni: “Grazie a De Bruyne, la squadra colma l’unico punto debole…

News

La trattativa per Juanlu Sanchez è completamente arenata, la situazione

News

Montervino, ex Napoli: “Hojlund sarebbe un acquisto importante, un attaccante…

News

Elmas-Napoli, ancora distanza col Lipsia, il nodo riguarda il prestito

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.