Biasin: “Inter affamata e pronta, ma nessuno è obbligato a vincere lo Scudetto”

By Emanuela Menna
In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabrizio Biasin, Libero: “L’Inter resta una squadra fortissima, c’erano pochi dubbi. L’ultima stagione è stata drammatica sportivamente, ma ho rivisto una rabbia e una fame che ben promettono. Chi si aspettava un crollo psicologico, resterà deluso: la prima partita ha mostrato che il gruppo ha reagito bene anche all’arrivo di Chivu e ha switchato mentalmente. La rosa ha già integrato al meglio i nuovi acquisti, ma questo non dà l’obbligo di vittoria dello Scudetto a nessuno. Nessuna in Serie A è obbligata a farlo, a partire dal Napoli e dall’Inter. Sono chiamate tutte a provarci, ma doverlo fare per forza è un altro discorso. Meglio il centrocampo del Napoli o dell’Inter? È ancora presto per dirlo, ma quello del Napoli fa spavento. A Sassuolo è stato dominante e ha anche un De Bruyne in grande forma. La fase offensiva e difensiva del Napoli e dell’Inter andranno paragonate però di reparto, non solo nei nomi”

