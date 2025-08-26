Arriva Hojlund? C&F fa “i conti” in tasca a patron De Laurentiis

Arriva (sembra ormai certo) Hojlund, e subito si parla dei costi che si dovranno sostenere in casa Napoli. Calcio e Finanza, portale dedicato a calcio ed economia, scrive proprio dell’impatto dell’operazione sul bilancio del club partenopeo: “Ma come impatterà questa operazione sui conti del club di Aurelio De Laurentiis? A quanto ammonterà l’investimento del Napoli per Hojlund? Detto dei 5 milioni di euro di prestito, sul fronte dell’ingaggio il Napoli sarebbe pronto a garantire all’attaccante un contratto da un anno (la durata del prestito, appunto) più altri cinque, a circa 5 milioni di euro netti a stagione (9,25 milioni di euro lordi). In questo modo, il costo per la stagione 2025/26 sarà pari a 14,25 milioni di euro tra prestito e stipendio. Come detto, Hojlund in caso di riscatto firmerebbe un accordo di cinque anni. Quanto costerebbe il calciatore dal 2026/27 in avanti in caso di acquisto? Di seguito l’evoluzione del suo peso a bilancio, ricordando che il Napoli ammortizza i cartellini dei giocatori a quote decrescenti: 2025/26 – 14,25 milioni di euro (prestito); 2026/27 – 25,25 milioni di euro; 2027/28 – 21,25 milioni di euro; 2028/29 -17,25 milioni di euro; 2029/30 – 12,05 milioni di euro; 2030/31 – 10,45 milioni di euro”.

Factory della Comunicazione