CalcioNapoliNews

Arriva Hojlund? C&F fa “i conti” in tasca a patron De Laurentiis

By Gabriella Calabrese
0

Arriva (sembra ormai certo) Hojlund, e subito si parla dei costi che si dovranno sostenere in casa Napoli. Calcio e Finanza, portale dedicato a calcio ed economia, scrive proprio dell’impatto dell’operazione sul bilancio del club partenopeo: “Ma come impatterà questa operazione sui conti del club di Aurelio De Laurentiis? A quanto ammonterà l’investimento del Napoli per Hojlund? Detto dei 5 milioni di euro di prestito, sul fronte dell’ingaggio il Napoli sarebbe pronto a garantire all’attaccante un contratto da un anno (la durata del prestito, appunto) più altri cinque, a circa 5 milioni di euro netti a stagione (9,25 milioni di euro lordi). In questo modo, il costo per la stagione 2025/26 sarà pari a 14,25 milioni di euro tra prestito e stipendio. Come detto, Hojlund in caso di riscatto firmerebbe un accordo di cinque anni. Quanto costerebbe il calciatore dal 2026/27 in avanti in caso di acquisto? Di seguito l’evoluzione del suo peso a bilancio, ricordando che il Napoli ammortizza i cartellini dei giocatori a quote decrescenti: 2025/26 – 14,25 milioni di euro (prestito); 2026/27 – 25,25 milioni di euro; 2027/28 – 21,25 milioni di euro; 2028/29 -17,25 milioni di euro; 2029/30 – 12,05 milioni di euro; 2030/31 – 10,45 milioni di euro”. 

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Premio Prisco 2025: tra i premiati anche Conte e McTominay

Calcio

Iezzo: “Non critichiamo già Lucca; novità potrebbero esserci con…

Calcio

Mazzocchi: potrebbe essere lui il vice Di Lorenzo

Calcio

SKY – Napoli/Hojlund: c’è fiducia per chiudere in giornata

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.