Anguissa, gli obiettivi del club: un sostituto ed il rinnovo

Anche nella sfida del Mapei Stadium ha messo in evidenza quanto sia indispensabile per la manovra azzurra. Ha disputato l’ennesima partita di notevole valore, Zambo Anguissa, il centrocampista che con Conte ha trovato anche la finalizzazione. Secondo il quotidiano Il Mattino, il Napoli starebbe pensando già da qualche tempo ad un rinnovo di contratto per lui, visto il suo essere una sorta di ago della bilancia del centrocampo azzurro. Il club, inoltre, siccome per un certo periodo bisognerà farne a meno, in quanto prenderà parte alla Coppa D’Africa, prova a trovargli un sostituto. Tempo fa il Napoli ha esercitato l’opzione per il prolungamento automatico dell’accordo, ma la volontà del club è quello di estenderlo ben oltre il 2027 così da trattenere uno dei pezzi pregiati della squadra.

Factory della Comunicazione