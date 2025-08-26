Altamura: “De Bruyne è stato subito leader”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Marcello Altamura, Cronache di Napoli: “Buona la prima per il Napoli. A Sassuolo abbiamo visto una grande squadra, che ha dominato senza rischiare. De Bruyne è stato subito leader, con una solidità di gruppo fisica e mentale a sostenerlo. Gli azzurri hanno ripreso da dove hanno lasciato. L’Inter? Il giochino dello scaricabarile delle pressioni è un classico. La verità è che anche i nerazzurri sono fortissimi, ma lo sapevamo. La rosa di Chivu è ancora di primo livello e ha anche dei nuovi acquisti giovani e di qualità. Poi ci sono tutte le altre come Milan, Roma, Atalanta e la Juventus da guardare con sospetto. Il Napoli deve guardarsi le spalle, ma soprattutto deve guardarsi dal boccheggiare. Ora bisogna saper vincere senza soffrire. L’eccessivo entusiasmo della piazza va domato, non bisogna dare come obiettivo minimo la vittoria dello Scudetto e addirittura lottare per la Champions. Il Napoli è un outsider in Europa, già gli ottavi sarebbero tantissimo come minimo da raggiungere. Hojlund? È giovane ma è esperto. Sull’attaccante avrai fatto un altro discusso. I 90 milioni che il Napoli sta spendendo per Hojlund e Lucca, avrei investito una parte su Darwin Nunez. Sarebbe stato un acquisto clamoroso e resto perplesso sulla scelta di Lucca. Ci fidiamo della visione avuta da Conte e Manna, comunque”.

