Venerato: “Napoli-Hojilund, accordi trovati. Ecco i dettagli”

Ciro Venerato ha degli aggiornamenti in merito alla trattativa tra Napoli e Hojilund. Di seguito le parole del giornalista della Rai.

“Pochi minuti fa Napoli e Manchester United si sono strette metaforicamente la mano. Accordo totale e definitivo. Obbligo di riscatto condizionato come voleva il Napoli ma le condizioni non impossibili legate a presenze goal e quarto posto lo rendono quasi obbligatorio. La formula però consente al Napoli di mettere a bilancio solo i 5 milioni del prestito oneroso. Il Napoli rispetto a ieri sera migliora anche la cifra del riscatto: 40 e non 45 milioni. Presto detto. I campani hanno ottenuto uno sconto per due motivi.

Hanno dovuto accontentare la punta sullo stipendio – più elevato rispetto a quanto prende a Manchester – e lo United pur di vendere il danese ha fatto il mini sconto ai campani. Hojlund porta a casa cinque anni di contratto con opzione per la sesta stagione ed un ottimo ingaggio: cinque milioni di euro. Ma va poi valutata la portata dei bonus – se facili o difficili – che consentirebbero alla punta di migliorare ulteriormente la busta paga. Da stanotte a domani la palla passa ai legali dei due club. Vanno sistemati anche i famigerati diritti di immagine. Corsa contro il tempo per effettuare le visite mediche prima di giovedì. Lo abbiamo detto e ridetto: il Napoli ha voluto solo Hojlund dopo il no per Zirkzee, mai valutati seriamente altri profili. Si attende nei prossimi giorni solo il tweet di Aurelio De Laurentiis. Ma il più è fatto!“.