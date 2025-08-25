NewsCalcioRassegna Stampa

"UN COLPO DA PRESIDENTE". Cds Campania "Dela entra in azione per il gioiello da Champions"

By Giuseppe Sacco
Un altro giovane talento nel mirino dei campioni

Il centravanti dello United è l’uomo giusto per rilanciare l’attacco dopo il ko di Lukaku: Manna tratta la formula e lima l’ingaggio

 

Scende in campo anche McTominay: telefonata all’ex compagno Hojlund

Un altro giovane talento nel mirino dei campioni sulla scia di Osimhen e Kvaratskhelia: è pronto ad accettare ma preferirebbe l’obbligo di riscatto un colpo in stile Aurelio.

 

 

Scott McTominay è il prototipo del giocatore di Conte: attacca, difende, segna, corre e soprattutto pressa. Pressing compulsivo. Avversari e vecchi amici. Lui fa tutto per la squadra e l’ha fatto anche al telefono, proprio sabato: McT ha chiamato Hojlund, suo ex compagno per una stagione allo United. Rasmus il danese è l’obiettivo numero uno di questo finale di mercato del Napoli: Lukaku s’è infortunato e il ds Manna s’è inserito tra lui e il Milan,allargando gradualmente le maglie fino a creare lo spazio necessario per cucire l’affare da zero. La storia è iniziata ed è cresciuta in un clic, in meno di una settimana, ma ora è il momento dello sprint decisivo: Hojlund ha già detto sì, è entusiasta della prospettiva di tornare in Serie A e di farlo con i campioni d’Italia, e il suo arrivo trasformerebbe in un baleno il potenziale offensivo pesantemente condizionato dall’uscita di scena di Romelu. Lo stato di necessità nato all’improvviso è direttamente proporzionale all’occasione di acquistare il gioiello danese che dall’estate 2023 respira l’aria di Old Trafford. Ha tutto: 22 anni e il futuro davanti a sé, grandi mezzi fisici, talento, potenza, fame, enormi margini di crescita. Un affare in stile Napoli. Il Napoli di De Laurentiis, quello degli Osi e dei Kvara. Un colpo da presidente con vista sul futuro però guardando a un presente che tra un attimo vedrà la squadra impegnata anche in Champions oltre che nella difesa dello scudetto. Sarebbe la certificazione dell’ambizione e della solidità, la risposta da campioni (d’Italia) dopo lo scossone che Rom – ahilui – ha dato ai piani della squadra e del club. Anche perché, diciamola bene, le alternative di livello sono irreperibili e tra una settimana il mercato sarà un ricordo: gli spettri di gennaio e del dopo Kvara sono lontani e finora il lavoro è stato egregio, ma ora serve lo scatto finale.  Fonte: CdS
