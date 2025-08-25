“UN COLPO DA PRESIDENTE”. Cds Campania “Dela entra in azione per il gioiello da Champions”
Un altro giovane talento nel mirino dei campioni
Il centravanti dello United è l’uomo giusto per rilanciare l’attacco dopo il ko di Lukaku: Manna tratta la formula e lima l’ingaggio
Scende in campo anche McTominay: telefonata all’ex compagno Hojlund
Un altro giovane talento nel mirino dei campioni sulla scia di Osimhen e Kvaratskhelia: è pronto ad accettare ma preferirebbe l’obbligo di riscatto un colpo in stile Aurelio.