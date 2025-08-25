SSC Napoli- Report da Castelvolturno: doppia seduta per gli azzurri
La SSC Napoli attraverso un comunicato ha reso noto il report della giornata di oggi. Di seguito la nota stampa.
“Dopo la vittoria esterna contro il Sassuolo, gli azzurri tornano al lavoro in vista della seconda giornata di campionato, sabato 30 agosto alle 20:45, contro il Cagliari. Il gruppo ha svolto una doppia sessione di allenamenti al SSC Napoli Training Center. Al mattino seduta tecnica di ripresa, mentre nel pomeriggio i partenopei hanno effettuato lavoro metabolico”.