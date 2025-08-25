SKY – Hojlund, oggi potrebbe essere una giornata importante

E’ la trattativa più “calda” in casa Napoli, ovvio, visto che occorre sostituire Lukaku dopo l’infortunio. Secondo diverse fonti, Hojlund, l’attaccante prescelto, sarebbe vicinissimo. Si parla anche di telefonate di McTominay all’ amico. Intanto, Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky, dà conferme e scrive su X: “Oggi giornata importante per Hojlund: gli azzurri vogliono avvicinarsi sempre più alla chiusura per l’attaccante del Manchester United”.
