Sky, Di Marzio: “Hojilund-Napoli, si chiude entro mercoledì!”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha riferito degli aggiornamenti in merito alla trattativa Hojilund-Napoli.

Factory della Comunicazione

“Il Napoli ha in pugno Rasmus Hojlund, il club azzurro ha raggiunto l’intesa con il giocatore e si sta trattando con il Manchester United per chiudere l’operazione.

Si tratta di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio a determinate condizioni: la prima è la qualificazione alla Champions League, la seconda è legata alle presenze, il Napoli conta di chiudere entro mercoledì l’operazione”.