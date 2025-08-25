NewsMercatoNapoli

Sky, Di Marzio: “Hojilund-Napoli, si chiude entro mercoledì!”

By Giovanni Esposito
Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha riferito degli aggiornamenti in merito alla trattativa Hojilund-Napoli.

 

“Il Napoli ha in pugno Rasmus Hojlund, il club azzurro ha raggiunto l’intesa con il giocatore e si sta trattando con il Manchester United per chiudere l’operazione.

Si tratta di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio a determinate condizioni: la prima è la qualificazione alla Champions League, la seconda è legata alle presenze, il Napoli conta di chiudere entro mercoledì l’operazione”.

