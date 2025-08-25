NewsCalcioIn Evidenza

Serie A, Udinese – Verona 1-1: a Kristensen risponde Serdar

By Nicola Mirone
Il posticipo della prima giornata di Serie A 2025/2016 tra Udinese e Hellas Verona è terminato con il risultato di 1-1.

Al Bluenergy Stadium di Udine è successo tutto nella ripresa con il Verona vicino alla rete con Giovane che colpisce la traversa, A passare in vantaggio è però l’Udinese con Lovric che sfrutta ul piazzato di Lovric.

L’Udinese controllo e va più volte vicina al raddoppio con Zarraga che colpisce anche una traversa. Il pareggio arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Giovane che lavora per Serdar che insacca alle spalle di Ehizibue.

Tabellino Udinese-Verona 1-1

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric (61′ Zarraga), Zemura (79′ Kamara); Iker Bravo (61′ Bayo), Davis (74′ Piotrowski). All. Runjaic.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Fallou (82′ Oyegoke), Serdar (82′ Ebosse), Bernede, Niasse (66′ Harroui), Bradaric (72′ Belghali); Giovane, Sarr (66′ Mosquera). All. Zanetti.

Marcatori: 53′ Kristensen (U), 73′ Serdar (V)

Arbitro: Tremolada

Ammoniti: Iker Bravo (U), Davis (U), Ebosse (V), Bertola (U)

Espulsi: Nessuno.

