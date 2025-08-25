Serie A, Inter-Torino 5-0: show nerazzurro alla prima nella Scala del Calcio di Chivu

L’Inter di Christian Chivu non sbaglia l’esordio in campionato. La squadra nerazzurra batte il Torino con un rotondo 5-0 alla “prima” della nuova stagione nella Scala del Calcio in virtù dei gol di Bastoni, Lautaro, Bonny e della doppietta di Thuram.

Il Torino di Marco Baroni approccia bene la gara, ma dopo 18′ minuti paga una disattenzione su un calcio d’angolo dalla sinistra. Di Marco pesca in area Bastoni che spizza di testa il pallone e realizza il gol che vale l’1-0. Al 37′ i lombardi raddoppiano con Thuram. Il francese, servito alla perfezione da Sucic – uno dei migliori dell’Inter nella serata del Meazza – entra in area, incrocia il destro e batte Israel. La squadra di Chivu, dunque, chiude la prima frazione avanti di due gol.

La ripresa comincia con gli stessi protagonisti del primo tempo. Al 52′ l’Inter realizza il 3-0. Ginetis soffre la pressione degli avversari e prova a rifugiarsi con un retropassaggio che, però, diventa un assist per Lautaro Martinez che non sbaglia innanzi all’estremo difensore avversario. A San Siro c’è solo una squadra in campo ed è l’Inter che al 62′ ribadisce il concetto con Thuram che di testa devia in porta un cross dalla corsia mancina di Dimarco. Doppietta personale per l’ex Borussia Monchengladbach e 4-0 per la compagine lombarda. 10 minuti più tardi c’è anche gloria per Bonny che, sfruttando un altro errore in costruzione del Torino, bagna il suo esordio a San Siro con la maglia dell’Inter con il gol del 5-0.

Il tabellino di Inter-Torino 5-0 (2-0)

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (40′ Luis Henrique); Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan (77′ Diouf), Dimarco (66′ Carlos Augusto); Lautaro (77′ Zielinski), Thuram (66′ Bonny). A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Frattesi, Bisseck, Darmian, Palacios.

Allenatore Christian Chivu

Torino (4-3-3): Israel; Lazaro (78′ Pedersen), Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan (57′ Tameze), Gineitis; Ngonge (78′ Anjorin), Simeone (64′ Adams), Vlasic (57′ Aboukhlal). A disposizione: Paleari, Popa, Ilic, Maripan, Dembelé, Bianay Balcot, Perciun, Zapata, Njie.

Allenatore Marco Baroni.

Marcatori: 18′ Bastoni (I), 37′ Thuram (I), 52′ Lautaro (I), 62′ Thuram (I), 72′ Bonny (I)

Arbitro: La Penna di Roma.

Assistenti: Dei Giudici-Cavallina.

IV Uomo Crezzini.

Var Paterna. Avar: Chiffi