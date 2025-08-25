NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli, riposo per gli azzurri e giornata a Ischia per Conte e De Laurentiis

By Emilia Verde
Dopo la vittoria contro il Sassuolo, il tecnico del Napoli Antonio Conte, ha deciso di concedere una giornata di riposo ai suoi ragazzi, mentre lui e il presidente De Laurentiis hanno trascorso una giornata a Ischia. Il Corriere dello Sport scrive: “Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno trascorso la domenica a Ischia insieme con le rispettive famiglie, dopo la prima vittoria in campionato contro il Sassuolo. Una giornata di relax come altre già vissute fianco a fianco nei momenti senza calcio. Ventiquattro ore libere anche per la squadra, ovviamente, ma la ripresa è dietro l’angolo”.

