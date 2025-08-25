Mg Trnava 17/06/2025 - Europeo U21 / Spagna-Italia / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Juanlu Sanchez
CalcioNapoliNews

Napoli, previsti nuovi contatti per sbloccare Juanlu Sanchez

By Gabriella Calabrese
0

Napoli/Siviglia/Juanlu Sanchez. In questi giorni la trattativa è stata totalmente ferma, il calciatore è stato convocato dal suo tecnico, il Napoli sembrava un po’ infastidito dalle lungaggini ed i continui tira e molla (del club). Oggi, Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, dice di nuovi contatti e scrive su X: Oggi nuovo contatto diretto Napoli-Siviglia per provare a sbloccare Juanlu Sánchez. Il club spagnolo è alla ricerca di un possibile sostituto e sta sondando diversi profili proprio in queste ore”.

 

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Era da prevedere, boom all’asta per la prima maglia di Kevin

Calcio

SKY – Hojlund, oggi potrebbe essere una giornata importante

Calcio

Non si è campioni per caso: De Bruyne, il re delle due fasi

News

Gazzetta – “Più british, of course!”, il centrocampo dei Fab Four

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.