Napoli, previsti nuovi contatti per sbloccare Juanlu Sanchez

Napoli/Siviglia/Juanlu Sanchez. In questi giorni la trattativa è stata totalmente ferma, il calciatore è stato convocato dal suo tecnico, il Napoli sembrava un po’ infastidito dalle lungaggini ed i continui tira e molla (del club). Oggi, Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, dice di nuovi contatti e scrive su X: “Oggi nuovo contatto diretto Napoli-Siviglia per provare a sbloccare Juanlu Sánchez. Il club spagnolo è alla ricerca di un possibile sostituto e sta sondando diversi profili proprio in queste ore”.

Factory della Comunicazione