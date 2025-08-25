CalcioNapoliNews

Napoli, occorre sistemare gli elementi in cerca di…casa!

By Gabriella Calabrese
0
Ancora più o meno una settimana per concludere operazioni e trattative. Il Napoli lavora in entrata, certo, ma anche in uscita. Scrive Il Mattino: “Quella cominciata oggi è pure la settimana che servirà al Napoli per sfoltire una rosa composta ancora da diversi elementi che cercano casa. Resta in standby Cheddira, che attende l’innesto offensivo per dire sì all’Udinese, così come Zanoli Mazzocchi: senza l’acquisto di Juanlu, la loro situazione va rivalutata. Per il primo c’è sempre l’Udinese, per il secondo un trittico di squadre interessate dal Sassuolo – affrontato sabato – al Cagliari, fino a Pisa CremoneseVergara è stato confermato in squadra da Conte, ma Ambrosino può fare invece la valigia come il compagno Cheddira. In attesa di destinazione pure Coli Saco: in B Avellino e Empoli hanno chiesto informazioni, diverse le formazioni in Serie C che potrebbero aprirgli le porte sul gong del mercato.”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

De Bruyne: “Napoli non era l’unica offerta, ma l’opzione…

Calcio

Napoli, previsti nuovi contatti per sbloccare Juanlu Sanchez

News

Era da prevedere, boom all’asta per la prima maglia di Kevin

Calcio

SKY – Hojlund, oggi potrebbe essere una giornata importante

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.