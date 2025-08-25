Napoli, occorre sistemare gli elementi in cerca di…casa!

Ancora più o meno una settimana per concludere operazioni e trattative. Il Napoli lavora in entrata, certo, ma anche in uscita. Scrive Il Mattino: “Quella cominciata oggi è pure la settimana che servirà al Napoli per sfoltire una rosa composta ancora da diversi elementi che cercano casa. Resta in standby Cheddira , che attende l’innesto offensivo per dire sì all’Udinese, così come Zanoli e Mazzocchi : senza l’acquisto di Juanlu , la loro situazione va rivalutata. Per il primo c’è sempre l’Udinese, per il secondo un trittico di squadre interessate dal Sassuolo – affrontato sabato – al Cagliari , fino a Pisa o Cremonese . Vergara è stato confermato in squadra da Conte, ma Ambrosino può fare invece la valigia come il compagno Cheddira . In attesa di destinazione pure Coli Saco : in B Avellino e Empoli hanno chiesto informazioni, diverse le formazioni in Serie C che potrebbero aprirgli le porte sul gong del mercato.”