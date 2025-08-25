Napoli, occorre sistemare gli elementi in cerca di…casa!

Ancora più o meno una settimana per concludere operazioni e trattative. Il Napoli lavora in entrata, certo, ma anche in uscita. Scrive Il Mattino: “Quella cominciata oggi è pure la settimana che servirà al Napoli per sfoltire una rosa composta ancora da diversi elementi che cercano casa. Resta in standby Cheddira, che attende l’innesto offensivo per dire sì all’Udinese, così come Zanoli e Mazzocchi: senza l’acquisto di Juanlu, la loro situazione va rivalutata. Per il primo c’è sempre l’Udinese, per il secondo un trittico di squadre interessate dal Sassuolo – affrontato sabato – al Cagliari, fino a Pisa o Cremonese. Vergara è stato confermato in squadra da Conte, ma Ambrosino può fare invece la valigia come il compagno Cheddira. In attesa di destinazione pure Coli Saco: in B Avellino e Empoli hanno chiesto informazioni, diverse le formazioni in Serie C che potrebbero aprirgli le porte sul gong del mercato.”