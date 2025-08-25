Napoli in love: Spinazzola e Lobotka celebrano l’amore fuori dal campo

I calciatori del Napoli si concedono momenti di relax fuori dal campo, e per alcuni è anche l’occasione per festeggiare l’amore. Leonardo Spinazzola e Miriam Sette hanno celebrato i 15 anni di fidanzamento con una cena romantica a Bacoli, a lume di candela e con vista sul tramonto, posticipando di un giorno i festeggiamenti a causa degli impegni di Spinazzola.

Non è l’unica coppia napoletana a godersi momenti speciali: anche Stanislav Lobotka e Simi Leskovska hanno trascorso una serata romantica al Riserva Rooftop, immortalando la loro complicità e l’affetto reciproco sulle storie Instagram di Simi.

Fonte: Il Mattino