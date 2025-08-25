NewsCalcioIn Evidenza

Napoli e Cagliari avversarie in tre competizioni diverse, tutti i numeri

Il ritorno a casa per i campioni d’Italia si avvicina. Si ricomincerà cosi come ci si era lasciati: gli azzurri infatti dovranno affrontare, come nell’ultima giornata della scorsa stagione, il Cagliari.

Nell’attesa della seconda giornata di campionato, ripercorriamo le sfide tra Napoli e Cagliari. Questi i precedenti tra le due squadre:

 

Precedenti contro il Cagliari

Il Napoli ha giocato contro il Cagliari in 3 competizioni per un totale di 89 partite, ottenendo 41 vittorie, 34 pareggi e 14 sconfitte. In totale 129 gol fatti e 68 gol subiti.
Competizione Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Fatti Subiti
Serie A 76 35 27 14 109 57
Serie B 8 3 5 0 11 7
Coppa Italia 5 3 2 0 9 4
89 41 34 14 129 68

Precedenti in Serie A

Il Napoli ha vinto le ultime 3 partite giocate in casa contro il Cagliari.

Il Napoli è imbattuto nelle ultime 4 partite casalighe giocate contro il Cagliari.

Il Napoli è imbattuto nelle ultime 14 trasferte giocate contro il Cagliari.

Il Napoli ha vinto le ultime 2 partite giocate contro il Cagliari.

Il Napoli è imbattuto nelle ultime 9 sfide contro il Cagliari.

Fonte: 10maggio87.it

