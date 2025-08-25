Napoli e Cagliari avversarie in tre competizioni diverse, tutti i numeri

Il Napoli ha giocato contro il Cagliari in 3 competizioni per un totale di 89 partite, ottenendo 41 vittorie, 34 pareggi e 14 sconfitte. In totale 129 gol fatti e 68 gol subiti.

Competizione Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Fatti Subiti Serie A 76 35 27 14 109 57 Serie B 8 3 5 0 11 7 Coppa Italia 5 3 2 0 9 4 89 41 34 14 129 68