Napoli e Cagliari avversarie in tre competizioni diverse, tutti i numeri
Il ritorno a casa per i campioni d’Italia si avvicina. Si ricomincerà cosi come ci si era lasciati: gli azzurri infatti dovranno affrontare, come nell’ultima giornata della scorsa stagione, il Cagliari.
Nell’attesa della seconda giornata di campionato, ripercorriamo le sfide tra Napoli e Cagliari. Questi i precedenti tra le due squadre:
Precedenti contro il Cagliari
|Competizione
|Giocate
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Fatti
|Subiti
|Serie A
|76
|35
|27
|14
|109
|57
|Serie B
|8
|3
|5
|0
|11
|7
|Coppa Italia
|5
|3
|2
|0
|9
|4
|89
|41
|34
|14
|129
|68
Precedenti in Serie A
Il Napoli ha vinto le ultime 3 partite giocate in casa contro il Cagliari.
Il Napoli è imbattuto nelle ultime 4 partite casalighe giocate contro il Cagliari.
Il Napoli è imbattuto nelle ultime 14 trasferte giocate contro il Cagliari.
Il Napoli ha vinto le ultime 2 partite giocate contro il Cagliari.
Il Napoli è imbattuto nelle ultime 9 sfide contro il Cagliari.
Fonte: 10maggio87.it