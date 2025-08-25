Napoli-Cagliari, prima al Maradona è già sold out

Il Napoli, dopo la vittoria contro il Sassuolo, si prepara alla prima in campionato allo stadio Maradona, ed è già tutto sold out. Il Corriere dello Sport scrive: “Il gruppo si ritroverà già oggi al centro sportivo di Castel Volturno per cominciare la preparazione della seconda partita, la prima al Maradona, in programma sabato alle 20.45 contro il Cagliari. Lo stadio è già sold out da qualche giorno: esauriti tutti i settori per il debutto a Fuorigrotta dei campioni d’Italia e di De Bruyne, sabato a segno su punizione al Mapei alla prima della sua esperienza italiana. Dopo la sfida contro la squadra del napoletano Pisacane, poi, prima sosta della stagione per gli impegni delle nazionali: saranno tanti i giocatori del Napoli a essere convocati dai rispettivi ct, a cominciare proprio da Kdb”.

