Mercato, Napoli-Hojlund: ancora contatti
C’è una distanza (im)percettibile che separa il Napoli da Hojlund e però, come insegna il mercato, l’ultimo miglio è il più complicato da percorrere. Le insidie, le comprensibili azioni di disturbo, le difficoltà di ritrovare i reciproci interessi allineati svaniscono semplicemente nel momento in cui vengono depositati i contratti; e si può aver prenotato il carteggio, per inviarlo e farlo leggere, ma prima di stappare le bottiglie di spumante è indispensabile la fumata azzurra. Il weekend se ne è andato tra pause, telefonate e riflessioni.