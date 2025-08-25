Mercato, Napoli-Hojlund: ancora contatti

C’è una distanza (im)percettibile che separa il Napoli da Hojlund e però, come insegna il mercato, l’ultimo miglio è il più complicato da percorrere. Le insidie, le comprensibili azioni di disturbo, le difficoltà di ritrovare i reciproci interessi allineati svaniscono semplicemente nel momento in cui vengono depositati i contratti; e si può aver prenotato il carteggio, per inviarlo e farlo leggere, ma prima di stappare le bottiglie di spumante è indispensabile la fumata azzurra. Il weekend se ne è andato tra pause, telefonate e riflessioni.

Il Napoli, come scrive la Gazzetta dello Sport, ha ribadito al centravanti danese ciò che gli ha sussurrato dal 17 agosto in poi, dal momento in cui – avuta la diagnosi dell’infortunio di Lukaku, ha dovuto dare un senso alle proprie idee. La scelta è tecnica, chiaramente, e di prospettiva.

Per le dinamiche che regolano certi atteggiamenti filosofici sul mercato è preferibile procedere con il prestito e diritto di riscatto, l’ingaggio non rappresenterebbe un problema e sarebbe trasformato dai 2,8 attuali ai 4 o 4,5 di De Laurentiis e poi si vedrà cosa fare nell’estate del 2026.

Intanto, nell’offerta, c’è la possibilità di lottare per lo scudetto, quello di godersi la Champions da protagonista e il piacere di dividersi tra De Bruyne e McTominay, senza volerli citare tutti. In campo, è scesa un po’ di gente: il management del calciatore, il papà, e un Manna che non si è risparmiato interventi telefonici, uno dietro l’altro, per prevenire e poi affrontare la presumibile controffensiva del Milan.