NewsCalcioIn Evidenza

Mercato, Napoli-Hojlund: ancora contatti

By Simona Marra
0

Factory della Comunicazione

C’è una distanza (im)percettibile che separa il Napoli da Hojlund e però, come insegna il mercato, l’ultimo miglio è il più complicato da percorrere. Le insidie, le comprensibili azioni di disturbo, le difficoltà di ritrovare i reciproci interessi allineati svaniscono semplicemente nel momento in cui vengono depositati i contratti; e si può aver prenotato il carteggio, per inviarlo e farlo leggere, ma prima di stappare le bottiglie di spumante è indispensabile la fumata azzurra. Il weekend se ne è andato tra pause, telefonate e riflessioni.

Il Napoli, come scrive la Gazzetta dello Sport, ha ribadito al centravanti danese ciò che gli ha sussurrato dal 17 agosto in poi, dal momento in cui – avuta la diagnosi dell’infortunio di Lukaku, ha dovuto dare un senso alle proprie idee. La scelta è tecnica, chiaramente, e di prospettiva.
Per le dinamiche che regolano certi atteggiamenti filosofici sul mercato è preferibile procedere con il prestito e diritto di riscatto, l’ingaggio non rappresenterebbe un problema e sarebbe trasformato dai 2,8 attuali ai 4 o 4,5 di De Laurentiis e poi si vedrà cosa fare nell’estate del 2026.
Intanto, nell’offerta, c’è la possibilità di lottare per lo scudetto, quello di godersi la Champions da protagonista e il piacere di dividersi tra De Bruyne e McTominay, senza volerli citare tutti. In campo, è scesa un po’ di gente: il management del calciatore, il papà, e un Manna che non si è risparmiato interventi telefonici, uno dietro l’altro, per prevenire e poi affrontare la presumibile controffensiva del Milan.
E per convincerlo ad evitare di starsene in tribuna ad Old Trafford o comunque ancora una settimana sospeso, senza un orizzonte chiaro, azzurro. E poi si penserà eventualmente a Elmas o Brescianini, solo dopo il centravanti.
Potrebbe piacerti anche
News

KDB ai Quartieri Spagnoli: regalo speciale per lui

News

“Ci avrei scommesso senza esitazioni, se c’è qualità bisogna perseverare”

News

Lady Lobotka nel cuore di Napoli: la visita ai Quartieri Spagnoli

News

Kevin De Bruyne: “Perdere non mi piace”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.