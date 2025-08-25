Lutto nel calcio, morto Daniel Bolotnicoff addio al procuratore di Maradona
Calcio argentino in lutto per la scomparsa dell’avvocato Daniel Bolotnicoff, 69 anni, procuratore di Maradona negli anni ’90.
Bolotnicoff seguì Diego nel periodo più difficile della sua carriera, quando subì nel giro di tre anni due squalifiche per doping: la prima nell’ultimo campionato col Napoli nel 1991 e l’altra durante i Mondiali negli Usa nel 1994.
Bolotnicoff e Marcos Franchi seguirono anche il divorzio di Diego dal club di Ferlaino nell’estate 1992, trovando l’accordo con il Siviglia per il suo ritorno in campo dopo la squalifica, grazie all’intervento della Fifa. Fonte: Il Mattino