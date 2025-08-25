NewsCalcioRassegna Stampa

Lutto nel calcio, morto Daniel Bolotnicoff addio al procuratore di Maradona

By Giuseppe Sacco
0

Calcio argentino in lutto per la scomparsa dell’avvocato Daniel Bolotnicoff, 69 anni, procuratore di Maradona negli anni ’90.

Factory della Comunicazione

Bolotnicoff seguì Diego nel periodo più difficile della sua carriera, quando subì nel giro di tre anni due squalifiche per doping: la prima nell’ultimo campionato col Napoli nel 1991 e l’altra durante i Mondiali negli Usa nel 1994.

Bolotnicoff e Marcos Franchi seguirono anche il divorzio di Diego dal club di Ferlaino nell’estate 1992, trovando l’accordo con il Siviglia per il suo ritorno in campo dopo la squalifica, grazie all’intervento della Fifa.  Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

ESCLUSIVA – Gigi D’ALESSIO ai microfoni de IL MATTINO:…

News

“UN COLPO DA PRESIDENTE”. Cds Campania “Dela entra in azione…

News

La serie A incantata dal super centrocampo azzurro

News

RASSEGNA STAMPA – Prime pagine sportive del 25 agosto

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.