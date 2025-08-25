“L’invisibile filo rosso”: il nuovo film che porta sullo schermo le storie dimenticate del Trentino. Nel cast Gino Rivieccio

“L’invisibile filo rosso”: il nuovo film che porta sullo schermo le storie dimenticate del Trentino.

Un’opera che intreccia memoria storica, impegno civile e grande cinema italiano. Il film è prodotto da SLY Production con la coproduzione di Screen Studio.

Sly Production di Silvestro Marino che ha creduto e investito con coraggio in un progetto di forte valore culturale e sociale. L’invisibile filo rosso sarà proiettato il 28 agosto in prima assoluta a Venezia nello storico Palazzo del Cinema, nella Sala Pasinetti alle ore 17, dove saranno presenti i maggiori distributori internazionali.

Al centro della narrazione è la storia di Gennaro, un giovane infermiere ischitano che,

trasferitosi in Trentino, si confronta con le crudeli realtà del manicomio di Pergine

Valsugana. Qui, scopre un mondo di sofferenza e disumanizzazione, e apprende verità

scomode che nessuno avrebbe voluto far emergere, in particolare attraverso il racconto di

Giovanni Anesini, un paziente testimone di un pezzo di storia italiana e custode di segreti

dolorosi.

​Il film vanta un cast stellare, che include nomi noti del cinema italiano come Massimo

Bonetti, Ornella Muti, Paco de Rosa, Lello Arena, Antonio Catania, Rosario Terranova,

Gino Rivieccio, Roberto Fazioli, Carlo di Maio, Tommaso Bianco, Luisa Mariani, Alfredo Cozzolino oltre

a Francesco Villa del duo comico Ale e Franz. La voce narrante di Luca Ward.

La Sceneggiatura è stata scritta da Irene Cocco e Alessandro Bencivenga con la

supervisione di Giacomo Scarpelli, coautore insieme Massimo Troisi, Anna Pavignano e

suo padre Furio de “il Postino” contribuise a elevare l’intensità e la qualità dell’opera.

L’Invisibile Filo Rosso; è il risultato di un anno di approfondita ricerca storica da parte

degli autori, che ha permesso di ricostruire con autenticità le vicende dei personaggi,

realmente esistiti, come Giovanni Giulio Anesini e Ida Dalser, la donna che amò e ebbe un

figlio da Benito Mussolini.Le riprese hanno valorizzato scenari suggestivi – tra Pergine Valsugana, Levico Terme e Ischia – con un affascinante impatto visivo, capace di sottolineare la profondità del racconto.

​Il regista Alessandro Bencivenga, nuova scoperta del produttore Silvestro Marino,

descrive il film come un atto di resistenza contro l’oblio,

una metafora della battaglia di un popolo che non vuole dimenticare le proprie ferite.

Attraverso un realismo crudo ma al tempo stesso delicato, il film mostra le pratiche

manicomiali e le cure non convenzionali diffuse nella realtà degli anni ’50, invitando lo

spettatore a riflettere sul ruolo della società e delle istituzioni nel processo di

emarginazione dell’individuo.

La colonna sonora del film è firmata dal Maestro Giovanni Block, con la partecipazione

straordinaria del celebre trombettista Nello Salza, conosciuto come il “Trombettista del

cinema italiano” e già collaboratore di Piovani, Bacalov ed Ennio Morricone. Con il brano

un toccante omaggio al Maestro Morricone, la colonna sonora si arricchisce di

una straordinaria intensità emotiva, conferendo al film una maggiore profondità e

raffinatezza espressiva.

L’Invisibile Filo Rosso; è più di un semplice film storico: è un atto di memoria collettiva,

un opera che, attraverso la narrazione, restituisce una voce a chi è stato a lungo

silenziato.

Con “L’invisibile filo rosso”, la SLY Production conferma la propria attenzione alle opere di qualità, capaci di unire intrattenimento e riflessione, radicate nella memoria storica ma rivolte con forza al presente.

