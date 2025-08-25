Lady Lobotka nel cuore di Napoli: la visita ai Quartieri Spagnoli

Un gesto semplice, ma carico di significato, che dimostra ancora una volta l’integrazione e l’amore che i giocatori e le loro famiglie stanno sviluppando per la città di Napoli.

Factory della Comunicazione

Nel cuore dei Quartieri Spagnoli, in quel santuario laico del calcio che è il murale di Maradona, oggi è stata vista una visitatrice speciale: Simona Leskovska, la compagna del centrocampista azzurro Stanislav Lobotka.

La giovane giornalista, come si legge su Il Mattino, ha voluto immergersi nella devozione che i napoletani hanno per il loro più grande idolo. Dopo aver ammirato il gigantesco volto del Pibe de Oro, Simi ha voluto immortalare il momento con uno scatto, postando una storia su Instagram con la scritta “Forza Napoli”, un gesto che ha subito fatto il giro dei social tra i tifosi.

Non si è limitata a scattare una foto. Con una spontaneità che ha conquistato tutti i presenti, lady Lobotka si è fermata per salutare e scattare selfie con i fan che l’hanno riconosciuta, dimostrando affetto e disponibilità. Un piccolo segnale che conferma il forte legame che sta costruendo con la città e il suo calore. Questo gesto non fa che rafforzare l’immagine di un gruppo squadra unito e in sintonia. Non solo sul campo, ma anche al di fuori, con un attaccamento sempre più forte alla maglia e alla città che li ha accolti.