La pista Elmas resta viva, l’ex azzurro vuole solo il Napoli

Il Napoli continua la trattativa col Lipsia per Eljif Elmas, ex azzurro, che ha già scelto: vuole solo il club partenopeo, rifiutando qualsiasi altra offerta. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli, però, non è fermo a Hojlund: sullo sfondo continua il pressing sul Lipsia per Elif Elmas, 25 anni. È lui il jolly prescelto per rinforzare il lato sinistro dell’attacco, per assicurare un’alternativa a centrocampo e magari anche alla trequarti. Prima offerta rifiutata: 1,5 milioni per il prestito e 11,5 per il diritto di riscatto. Ma Elmas vuole solo il Napoli e rifiuta offerte e proposte. Parallelamente, però, con l’Atalanta resta aperto il binario per Marco Brescianini, 25 anni: l’uno esclude l’altro”.

Factory della Comunicazione