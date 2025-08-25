KDB ai Quartieri Spagnoli: regalo speciale per lui

È già Kevin De Bruyne-mania tra i vicoli di Napoli. Dopo l’esordio in campionato, in cui il belga ha segnato il suo primo gol ufficiale con la maglia azzurra, città e tifosi sono letteralmente impazziti, ancor più di prima, per il numero 11 di Conte.

Factory della Comunicazione

In questi giorni per KDB anche un regalo speciale. Infatti, come si legge tra le pagine de Il Mattino, l’ex Manchester City ha ricevuto in dono, dai proprietari de “La Bodega de Dios”, una maglia con la scritta “Quartieri Spagnoli” e con la stampa di Diego Armando Maradona.

A rendere nota la notizia, tramite i propri canali social, proprio “La Bodega de Dios”: «Buongiorno così. Siamo andati a trovare il nostro nuovo centrocampista e indovinate un po’? Kevin De Bruyne ci ha aperto col sorriso! Ovviamente non potevamo presentarci a mani vuote: lo abbiamo omaggiato con una delle nostre maglie dei Quartieri Spagnoli.