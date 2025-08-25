Jacomuzzi: “Hojlund non è un fenomeno ma ha già giocato in Italia”

L’ex osservatore del Chelsea, Carlo Jacomuzzi, è intervenuto nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” in diretta su Stile TV.

Ecco le parole di Carlo Jacomuzzi:

“Højlund? Il McTominay visto in Inghilterra era un giocatore di grande livello, ma era uno come gli altri, la sua bravura non si notava perché giocava in una squadra fatta tutta di bravi giocatori. Allo United ora sta cambiando tutto, sarà un cambiamento storico poiché vogliono ringiovanire la rosa anche per una questione economica. Ci sono nuovi manager e cambierà la situazione.

Hojlund non è un fenomeno, è un buon giocatore ma ha già giocato in Italia per cui conosce gli avversari, il campionato, già conosce la mentalità, lo stress che c’è in Serie A per cui se il Napoli lo prenderà certamente avrà in rosa un giocatore da un buon rendimento.

Hojlund conosce Conte, Conte conosce Hojlund e saprà sfruttarne le qualità, ma soprattutto parliamo di un giocatore che si adatta, è subito pronto e questo fa di lui un giocatore interessante per il Napoli.

Hojlund cerca sempre il corridoio in profondità taglia il campo in diagonale o in verticale, viene fare l’uno-due a metà campo ma cerca sempre la corsa e nella velocità difende bene la palla. Sa gestire la marcatura e poi riesce sempre a trovare le diagonali per finalizzare il gioco. Lucca e molto bravo a gestire il secondo palo, Hojlund invece preferisce il primo, porta via le marcature, crea il disimpegno e crea scompiglio nelle aree avversarie.

Ho visto Genoa-Lecce, vi dico che quest’anno giocare contro il Lecce sarà difficilissimo, quindi ben vengano le situazioni alternative da adattare a gara in corso.

De Bruyne e McTominay sono il fiore all’occhiello, ma dietro il Napoli ha un parterre di giocatori importante. Conte vuole 22/25 giocatori di pari livello e Hojlund non essendo l’unico terminale offensivo, potrebbe trovare gli spazi per entrare e segnare di più. Il Sassuolo ha cercato di bloccare De Bruyne e McTominay ha trovato la chiave per entrare, ecco perché avere giocatori che si inseriscono è sempre un bene.