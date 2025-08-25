Jacomuzzi: “Hojlund non è un fenomeno ma ha già giocato in Italia”

L’ex osservatore del Chelsea, Carlo Jacomuzzi, è intervenuto nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” in diretta su Stile TV.
Ecco le parole di Carlo Jacomuzzi:
“Højlund? Il McTominay visto in Inghilterra era un giocatore di grande livello, ma era uno come gli altri, la sua bravura non si notava perché giocava in una squadra fatta tutta di bravi giocatori. Allo United ora sta cambiando tutto, sarà un cambiamento storico poiché vogliono ringiovanire la rosa anche per una questione economica. Ci sono nuovi manager e cambierà la situazione.
Hojlund non è un fenomeno, è un buon giocatore ma ha già giocato in Italia per cui conosce gli avversari, il campionato, già conosce la mentalità, lo stress che c’è in Serie A per cui se il Napoli lo prenderà certamente avrà in rosa un giocatore da un buon rendimento.
Hojlund conosce Conte, Conte conosce Hojlund e saprà sfruttarne le qualità, ma soprattutto parliamo di un giocatore che si adatta, è subito pronto e questo fa di lui un giocatore interessante per il Napoli.