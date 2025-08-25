“Il Napoli può puntare su altri profili”: Anellucci tra sorprese di campionato e mercato

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Claudio, in questa prima giornata di campionato, in attesa dell’Inter che giocherà stasera, quale è stata la vera sorpresa, in positivo o in negativo?

“Beh, la vera sorpresa è stata sicuramente la Cremonese, che è andata a vincere a Milano. È ancora una squadra in fase di work in progress, ma ha fatto un risultato importante. La seconda sorpresa è stata il Como, che continua a dare segnali da grande squadra, grande società, con un grande allenatore e un gruppo di ragazzi che corrono come pazzi e hanno qualità impressionanti. Credo che le due fotografie più importanti siano queste: Cremonese e Como. La Cremonese non so che campionato potrà fare, ma vincere a Milano è stata un’impresa. Il Como, invece, si sta dimostrando una società solida: ricordiamo che ha speso 140 milioni nel mercato estivo. Secondo me quest’anno potrà davvero lottare per i posti importanti, quelli che portano in Europa.”

Ha accennato al capitolo calciomercato: secondo lei, qual è l’attaccante ideale per sostituire Lukaku?

“Si parla tanto di Hojlund ma, sinceramente, non mi convince. A me non convince perché è un attaccante che al Manchester non ha lasciato il segno. Siamo sempre alla solita storia: quando gli attaccanti fanno un’annata buona, come la sua prima all’Atalanta, se l’anno dopo non si ripetono vuol dire che hanno overperformato. Io credo che non sia lui il giocatore che serva al Napoli. Ripeto, è il mio pensiero personale: Manna e il suo gruppo di lavoro non hanno certo bisogno dei miei consigli. Però, con i soldi che ha a disposizione il Napoli, io credo che si possa puntare su altri profili.”Qualcuno aveva rilanciato la suggestione Cavani, per tamponare temporaneamente l’assenza di Lukaku. Le risulta qualcosa, visto che lei fu il suo procuratore ai tempi del Napoli?

“Parliamo di cose serie, dai… Cavani è una suggestione che non ha alcuna concretezza.”

Parlando di cose serie, allora, devo per forza portarla sul capitolo Angri: si sta impegnando nell’acquisizione di questa storica società campana. A che punto siete?

“Vediamo, vediamo. Oggi abbiamo un incontro a breve con il sindaco, vediamo cosa ne esce. La volontà c’è, le idee ci sono, potrebbe essere una bella sfida. E a me le sfide piacciono tantissimo. Quindi vediamo se riusciamo a chiudere il cerchio.”

A proposito del Sindaco, c’è un suo post sui social, un po’ polemico, nei confronti della precedente gestione…

“Io non entro nel merito di cose che non mi competono. Oggi alle 11:00 avremo questo incontro, siamo qua, stiamo parlando, e vediamo insieme all’ex presidente come andrà avanti la situazione.”