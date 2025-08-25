NewsCalcioNapoli

Il Napoli di Conte: ordine, intensità e un centrocampo totale

By Emanuela Menna
0

Antonio Conte sta plasmando un Napoli ordinato, intenso e senza spazi per improvvisazioni. Maniaco delle regole e dell’applicazione, ha creato un centrocampo dove l’apparente libertà dei movimenti nasconde un’organizzazione meticolosa. Lobotka è il faro del gioco: parte davanti alla difesa, si abbassa come terzo centrale in costruzione e si sposta a sinistra per favorire l’inserimento di un secondo regista, spesso Anguissa o De Bruyne, che garantiscono imprevedibilità e rapidità nella manovra.

Factory della Comunicazione

La novità più evidente riguarda McTominay, ora più largo a sinistra in fase difensiva e quasi trequartista in possesso, in continuo scambio con De Bruyne, che sfrutta la sua libertà per aprire spazi all’inserimento dello scozzese. Il modulo? Variabile: 4-2-2, 4-1-4-1, 4-2-3-1, persino 4-5-1, ma sempre con quattro centrocampisti imprescindibili.

Il Napoli di Conte è compatto, corto, aggressivo: pressing alto, densità intorno al pallone, baricentro avanzato e intensità costante. Dopo solo una giornata, il segnale è chiaro: il “Conte-bis” è partito, e la sua impronta è già evidente.

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Il Napoli di Conte nasce dal centrocampo: cuore, qualità e sacrificio

News

Conte e il nuovo Napoli: un centrocampo di carattere, qualità e trasformismo

News

100 big del calcio senza squadra: da Insigne a Vardy, la lista di Tuttomercatoweb

Calcio

Il calcio, ma non solo: Buongiorno si dà alla moda

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.