NewsCalcioNapoli

Il Napoli di Conte nasce dal centrocampo: cuore, qualità e sacrificio

By Emanuela Menna
0

Antonio Conte, nel ritiro estivo tra Trentino e Abruzzo, ha lavorato soprattutto sull’aspetto mentale del suo Napoli. Prima ancora della metamorfosi tattica vista contro il Sassuolo – evoluzione di un’identità già intravista a fine stagione con Raspadori al posto di De Bruyne – il tecnico ha puntato a forgiare un centrocampo che unisca tecnica e sacrificio. Vuole giocatori capaci di aggredire, lottare, difendere, ma anche di costruire con qualità, intelligenza e capacità di incidere in zona gol. Con i suoi quattro interpreti, Conte dispone di una mediana completa, capace di fare possesso (65% contro il Sassuolo) e di limitare al minimo i rischi, come dimostra l’unica occasione concessa agli emiliani.

 

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Conte e il nuovo Napoli: un centrocampo di carattere, qualità e trasformismo

News

100 big del calcio senza squadra: da Insigne a Vardy, la lista di Tuttomercatoweb

Calcio

Il calcio, ma non solo: Buongiorno si dà alla moda

Calcio

Simonelli, pres. Lega Serie A, preoccupato per Euro 2032, parla anche del rapporto…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.