Il Mattino – Nazionale, convocazione in arrivo per Matteo Politano

Dopo la seconda giornata di campionato, cominciato appena due giorni fa, sarà già sosta per le nazionali, e la nazionale italiana sarà impegnata venerdì 5 settembre contro l’Estonia per le qualificazioni al prossimo mondiale. Il Mattino oggi sottolinea l’incontro a Reggio Emilia, dove il Napoli ha vinto contro il Sassuolo, sabato, fra il ct Rino Gattuso e Matteo Politano. La notizia è proprio che il tecnico azzurro pare stia pensando alla convocazione in nazionale dell’esterno partenopeo. Una grande soddisfazione, considerando anche il fatto che da Luciano Spalletti in due anni è stato convocato solo due volte.

