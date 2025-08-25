CalcioNapoliNews

Il calcio, ma non solo: Buongiorno si dà alla moda

Gabriella Calabrese
Il calcio, certo, ma bisogna pensare anche al dopo, a quello che bisognerà fare una volta appese al chiodo le famose scarpette. Alessandro Buongiorno ha scelto di darsi alla…moda. Scrive Il Mattino: “Il difensore azzurro ha cominciato la sua avventura nel mondo della moda. E lo ha fatto insieme con un ex compagno come Samuele Ricci: i due erano insieme al Torino, oggi giocano per Napoli e Milan. Ma non si sono persi mai di vista. All’avventura di Ricci & co si aggiunge anche Buongiorno: lo scorso gennaio l’ingresso ufficiale del difensore napoletano in società. Alessandro non ha mai smesso i contatti con Ricci in questo anno di distanza dal granata ed è salito sul treno dell’avventura per provare a misurarsi, insieme con soci-amici, anche fuori dal campo di gioco. E Benrich si prepara a diventare grande: «Qualcosa di grande sta arrivando» si legge dal sito internet ufficiale del brand di moda. In attesa di riprendersi la difesa di Conte, Buongiorno – laureato in marketing due anni fa con una tesi sul Torino – non si annoia e prova a bruciare le tappe”

