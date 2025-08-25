Iezzo: “Lucca? Diamo tempo a questo ragazzo”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’ex portiere azzurro Gennaro Iezzo. Ecco come ha commentato il momento del Napoli.

“Ho sentito già troppe critiche su Lucca: diamo tempo a questo ragazzo che ha bisogno sicuramente di ambientarsi e di giocare insieme a giocatori di livello altissimo. Con il rispetto dovuto, il Napoli non è l’Udinese, in azzurro gioca con calciatori internazionali. Lucca ha una fisicità importante e può solo migliorare. Non so se il modulo base del Napoli sarà il 4-1-4-1 visto col Sassuolo, ma quando ci sono quattro centrocampisti di livello è chiaro che non si possa fare a meno di nessuno di loro.

Penso che la chiave tattica del Napoli di questa stagione potrà essere l’inserimento di Gutierrez, perché con questo schieramento di libera lo spazio sulla fascia sinistra che, magari, verrà occupata da un giocatore come lui che tecnicamente è fortissimo, salta l’uomo ed è rapido. E’ un giocatore che secondo me potrebbe cambiare il volto al Napoli. Di certo nel momento in cui inizierà la Champions League il Napoli, giocando spesso, adotterà anche il 4-3-3 avendo questa variante rispetto agli altri anni. Con la rosa che ha Conte può sbizzarrirsi con più sistemi di gioco. Meret-Milinkovic Savic? Penso che Alex caratterialmente sia uno molto forte, sabato ha commesso qualche piccolo errore ma sono cose che a inizio di campionato possono starci. Non so questo ballottaggio sia utile per entrambi, posso solo dire che il Napoli ha due portieri di altissimo livello, e quella è una cosa importante per il livello raggiunto da club”.