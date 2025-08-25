Hojlund-Napoli, ci mette lo zampino anche McTominay

Il Napoli continua la trattativa col Manchester United per Rasmus Hojlund, e ad alimentare le speranze pare essere anche qualche confidenza fatta da Scott McTominay all’ex compagno. Il Corriere dello Sport scrive: “La discesa in campo di McTominay, tra l’altro, non fa che confermare quanto tutti siano coinvolti nel progetto. A cominciare dai calciatori: McT gli ha raccontato tutto e l’ha invitato a unirsi al gruppo. Ha provato ad alimentare l’entusiasmo di Hojlund e contemporaneamente ha riscaldato anche il cuore di Napoli: social impazziti, quando il retroscena è venuto fuori. Squadra e città sono davvero una sola cosa. E tutti sono convinti che un colpo del genere costituirebbe la garanzia della continuità del processo di crescita. Il ds Manna, nel frattempo, lavora sia con il calciatore sia con lo United su un doppio fronte: ingaggio e formula. La prediletta, soprattutto dal calciatore, sarebbe il prestito con obbligo di riscatto (o titolo definitivo): 5 milioni più 45. Ma non è escluso che alla fine possa chiudersi anche in prestito con diritto. Da oggi bisognerà aumentare i giri del motore: il tempo passa, al gong del mercato manca una sola settimana e i sorteggi Champions sono dietro l’angolo“.

