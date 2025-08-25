NewsCalcioRassegna Stampa

Gazzetta – “Più british, of course!”, il centrocampo dei Fab Four

By Emilia Verde
0

Il Napoli può contare su un centrocampo di alto livello, coi Fab Four che già dalla prima di campionato ha dato modo di capirne il valore. La Gazzetta dello Sport scrive: “Più british, of course. E decisamente più ambiziosa. Perché in fondo, poi, quando hai un centrocampo con quattro superstar, il rischio di perdere fame ed equilibrio è sempre lì in agguato. Ti guarda, aspetta l’errore. E su questo, senza dubbio, Antonio Conte si sarà battuto in ogni allenamento e fino all’ultimo secondo con i suoi nuovi quattro moschettieri”.

