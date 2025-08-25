Gazzetta – “Più british, of course!”, il centrocampo dei Fab Four
Il Napoli può contare su un centrocampo di alto livello, coi Fab Four che già dalla prima di campionato ha dato modo di capirne il valore. La Gazzetta dello Sport scrive: “Più british, of course. E decisamente più ambiziosa. Perché in fondo, poi, quando hai un centrocampo con quattro superstar, il rischio di perdere fame ed equilibrio è sempre lì in agguato. Ti guarda, aspetta l’errore. E su questo, senza dubbio, Antonio Conte si sarà battuto in ogni allenamento e fino all’ultimo secondo con i suoi nuovi quattro moschettieri”.