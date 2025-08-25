De Bruyne: “Napoli non era l’unica offerta, ma l’opzione migliore”

Il nuovo centrocampista azzurro Kevin De Bruyne, è stato intervistato dal Corriere della Sera. Si è focalizzato sul perchè della scelta Napoli e parlato della sua nuova avventura in Serie A. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Napoli unica offerta vera? No, opzione migliore. Le offerte sono state tante, ma ho deciso per i campioni d’Italia, giocano la Champions, e poi Conte è un allenatore magnifico. Quando sei giovane decidi solo per te, ora ho chiesto anche ai miei figli, il più grande ha 10 anni ed è in una fase importante della crescita”.

Il belga ha proseguito così sull’addio al Manchester City a parametro zero: “Quando il City ha deciso di non rinnovarmi il contratto ho iniziato a guardarmi attorno, dopo tanto tempo non volevo più restare in Inghilterra. Tra le varie possibilità, Napoli mi è sembrata la migliore per la mia famiglia e per me come calciatore. In serie A posso giocare ancora ad alti livelli”.

E a chi gli dà del vecchio il classe 1991 risponde così: “Penso di essere più o meno lo stesso di 10 anni fa. Forse da giovane sei più dinamico, adesso ho più esperienza. Evolvi come giocatore: ho le mie qualità, la gente le conosce, ma anche le mie debolezze, come tutti. Non sono preoccupato né eccitato: cerco solo di fare il mio lavoro al meglio, divertendomi. Il calcio è la mia passione e non voglio che diventi un lavoro normale. Se lo vivi con piacere e con un sorriso, alla fine giochi meglio”.