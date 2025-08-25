CalcioNapoliNews

De Bruyne: “Napoli non era l’unica offerta, ma l’opzione migliore”

By Gabriella Calabrese
0

Il nuovo centrocampista azzurro Kevin De Bruyne,  è stato intervistato dal Corriere della Sera. Si è focalizzato sul perchè della scelta Napoli e parlato della sua nuova avventura in Serie A. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: Napoli unica offerta vera? No, opzione migliore. Le offerte sono state tante, ma ho deciso per i campioni d’Italia, giocano la Champions, e poi Conte è un allenatore magnifico. Quando sei giovane decidi solo per te, ora ho chiesto anche ai miei figli, il più grande ha 10 anni ed è in una fase importante della crescita”.

Factory della Comunicazione

Il belga ha proseguito così sull’addio al Manchester City a parametro zero: “Quando il City ha deciso di non rinnovarmi il contratto ho iniziato a guardarmi attorno, dopo tanto tempo non volevo più restare in Inghilterra. Tra le varie possibilità, Napoli mi è sembrata la migliore per la mia famiglia e per me come calciatore. In serie A posso giocare ancora ad alti livelli”.

E a chi gli dà del vecchio il classe 1991 risponde così: “Penso di essere più o meno lo stesso di 10 anni fa. Forse da giovane sei più dinamico, adesso ho più esperienza. Evolvi come giocatore: ho le mie qualità, la gente le conosce, ma anche le mie debolezze, come tutti. Non sono preoccupato né eccitato: cerco solo di fare il mio lavoro al meglio, divertendomi. Il calcio è la mia passione e non voglio che diventi un lavoro normale. Se lo vivi con piacere e con un sorriso, alla fine giochi meglio”.

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Napoli, previsti nuovi contatti per sbloccare Juanlu Sanchez

News

Era da prevedere, boom all’asta per la prima maglia di Kevin

Calcio

SKY – Hojlund, oggi potrebbe essere una giornata importante

Calcio

Non si è campioni per caso: De Bruyne, il re delle due fasi

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.