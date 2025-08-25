NewsCalcioNapoli

Conte e il nuovo Napoli: un centrocampo di carattere, qualità e trasformismo

By Emanuela Menna
Antonio Conte vuole costruire un centrocampo del Napoli che incarni la sua stessa mentalità: intensità, carattere e adattabilità. Si riconosce nei suoi uomini, dai piedi educati di Lobotka alla classe versatile di De Bruyne, passando per l’energia di McTominay e la forza di Anguissa. La priorità resta quella di mantenere una solida struttura difensiva, ma con una mediana capace di trasformarsi a seconda delle esigenze, proteggendo e allo stesso tempo creando gioco. Con interpreti di alto livello come De Bruyne e McTominay, Conte sa di poter contare su un motore capace di rendere il Napoli imprevedibile e competitivo.

 

Fonte: Il Mattino

