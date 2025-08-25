Calciomercato, Romano svela nuovi contatti tra Elmas e il Napoli

Il Napoli vuole Eljif Elmas ed Elfif Elmas vuole il Napoli. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, la squadra di Antonio Conte starebbe lavorante per riportare in azzurro uno dei comprimari del terzo scudetto.

Ecco quanto riferito da Fabrizio Romano:

“Anche oggi contatti tra Napoli e Lipsia per Elmas. Si continua a trattare per un prestito con opzione di riscatto, anche il giocatore spinge per andare al Napoli nonostante abbia altre possibilità. Elmas ha messo in stand-by le altre opzioni finché resta in piedi la trattativa col Napoli. Lui è innamorato di Napoli e del Napoli e ha dato priorità al club azzurro. Il sogno del classe 1999 è quello di rientrare nella città alla quale è rimasto maggiormente legato, al punto da non aver mai cambiato l’immagine di “stato” dei suoi account social ufficiali, dove campeggia una fotografia che lo vede esultare per lo Scudetto vinto con indosso la maglia azzurra. Nel nuovo Napoli di Conte potrebbe vivere una nuova esperienza stimolante in Champions League ed anche in Serie A”.