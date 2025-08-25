Calciomercato Napoli: l’ex agente di Cavani commenta il possibile ritorno in azzurro

Claudio Anellucci, agente FIFA e anche ex procuratore di Edinson Cavani, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando in diretta radiofonica su 1 Station Radio, durante la trasmissione 1 Football Club.

Ecco le parole di Claudio Anellucci:

“La vera sorpresa della prima giornata? Beh, la vera sorpresa è stata sicuramente la Cremonese, che è andata a vincere a Milano. È ancora una squadra in fase di work in progress, ma ha fatto un risultato importante. La seconda sorpresa è stata il Como, che continua a dare segnali da grande squadra, grande società, con un grande allenatore e un gruppo di ragazzi che corrono come pazzi e hanno qualità impressionanti. Credo che le due fotografie più importanti siano queste: Cremonese e Como. La Cremonese non so che campionato potrà fare, ma vincere a Milano è stata un’impresa. Il Como, invece, si sta dimostrando una società solida: ricordiamo che ha speso 140 milioni nel mercato estivo. Secondo me quest’anno potrà davvero lottare per i posti importanti, quelli che portano in Europa.

Chi per sostituire Lukaku? Si parla tanto di Hojlund ma, sinceramente, non mi convince. A me non convince perché è un attaccante che al Manchester non ha lasciato il segno. Siamo sempre alla solita storia: quando gli attaccanti fanno un’annata buona, come la sua prima all’Atalanta, se l’anno dopo non si ripetono vuol dire che hanno overperformato. Io credo che non sia lui il giocatore che serva al Napoli. Ripeto, è il mio pensiero personale: Manna e il suo gruppo di lavoro non hanno certo bisogno dei miei consigli. Però, con i soldi che ha a disposizione il Napoli, io credo che si possa puntare su altri profili.

Cavani? Parliamo di cose serie, dai… Cavani è una suggestione che non ha alcuna concretezza.

Il mio interesse per l’Angri? Vediamo, vediamo. Oggi abbiamo un incontro a breve con il sindaco, vediamo cosa ne esce. La volontà c’è, le idee ci sono, potrebbe essere una bella sfida. E a me le sfide piacciono tantissimo. Quindi vediamo se riusciamo a chiudere il cerchio. Oggi alle 11:00 avremo questo incontro, siamo qua, stiamo parlando, e vediamo insieme all’ex presidente come andrà avanti la situazione”.