Calciomercato Napoli, Di Marzio: Napoli c'è l'accordo con Hojlund

By Nicola Mirone
Il Napoli è alla ricerca di un attaccante dopo il lungo stop per infortunio di Lukaku. Hojlund è il nome più caldo su cui si sarebbero fiondati gli azzurri e secondo Di Marzio l’intesa con il calciatore sarebbe ormai raggiunta.

L’esperto di calciomercato di Sky, Gianluca Di Marzio, ha rivelato che in questi istanti sarebbe stata raggiunta l’intesa tra il calciatore, ex Atalanta, e il Napoli.

Il club azzurro avrebbe quindi cominciato a lavorare sull’intesa con il Manchester United, con il club inglese che chiede un obbligo di riscatto mentre il Napoli vorrebbe avere un opzione per il riscatto. Le prossime ore saranno decisive.

