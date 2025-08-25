NewsCalcioIn Evidenza

100 big del calcio senza squadra: da Insigne a Vardy, la lista di Tuttomercatoweb

By Emanuela Menna
Tuttomercatoweb ha pubblicato una lista di 100 calciatori attualmente svincolati, con diversi nomi di spicco in ogni reparto:

  • Portieri: tra i più noti Rui Patricio, Mathew Ryan, Andrea Consigli, Alessio Cragno.

  • Difensori: presenti veterani come Azpilicueta, Florenzi, Lindelof, Umtiti, Witsel, Zouma.

  • Centrocampisti: spiccano Christian Eriksen, Miralem Pjanic, Nemanja Matic, Giacomo Bonaventura, Stefano Sensi.

  • Attaccanti: nomi illustri come Lorenzo Insigne, Jamie Vardy, Wissam Ben Yedder, Diego Costa, Mario Balotelli, Willian, Hakim Ziyech.

La lista evidenzia come diversi giocatori con grande esperienza internazionale e passati in top club europei siano ancora alla ricerca di una squadra.

