100 big del calcio senza squadra: da Insigne a Vardy, la lista di Tuttomercatoweb
Tuttomercatoweb ha pubblicato una lista di 100 calciatori attualmente svincolati, con diversi nomi di spicco in ogni reparto:
-
Portieri: tra i più noti Rui Patricio, Mathew Ryan, Andrea Consigli, Alessio Cragno.
-
Difensori: presenti veterani come Azpilicueta, Florenzi, Lindelof, Umtiti, Witsel, Zouma.
-
Centrocampisti: spiccano Christian Eriksen, Miralem Pjanic, Nemanja Matic, Giacomo Bonaventura, Stefano Sensi.
-
Attaccanti: nomi illustri come Lorenzo Insigne, Jamie Vardy, Wissam Ben Yedder, Diego Costa, Mario Balotelli, Willian, Hakim Ziyech.
La lista evidenzia come diversi giocatori con grande esperienza internazionale e passati in top club europei siano ancora alla ricerca di una squadra.