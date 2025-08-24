Striscia di imbattibilità raggiunta dal Napoli, i dati

Il Napoli ha cominciato il campionato come lo aveva lasciato tre mesi fa, battendo ieri il Sassuolo al Mapei Stadium per 0-2, gol di McTominay e De Bruyne, confermando così un trend positivo che riguarda l’imbattibilità, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Un dato per iniziare a raccontare la prima del campionato dei campioni d’Italia, giocata sotto gli occhi del ct Gattuso e dell’ex ds Giuntoli . Il Napoli sta registrando la striscia d’imbattibilità aperta più lunga nei cinque campionati top d’Europa: 13, con 8 vittorie e 5 pareggi messi in fila dalla stagione precedente. Giusto per amor di statistica, è partita la caccia all’ultima serie senza sconfitte più lunga, registrata tra aprile e novembre 2022 con Spalletti in panchina: 19”.

