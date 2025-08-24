NewsCalcioRassegna Stampa

Striscia di imbattibilità raggiunta dal Napoli, i dati

By Emilia Verde
0

Il Napoli ha cominciato il campionato come lo aveva lasciato tre mesi fa, battendo ieri il Sassuolo al Mapei Stadium per 0-2, gol di McTominay e De Bruyne, confermando così un trend positivo che riguarda l’imbattibilità, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Un dato per iniziare a raccontare la prima del campionato dei campioni d’Italia, giocata sotto gli occhi del ct Gattuso e dell’ex ds Giuntoli . Il Napoli sta registrando la striscia d’imbattibilità aperta più lunga nei cinque campionati top d’Europa: 13, con 8 vittorie e 5 pareggi messi in fila dalla stagione precedente. Giusto per amor di statistica, è partita la caccia all’ultima serie senza sconfitte più lunga, registrata tra aprile e novembre 2022 con Spalletti in panchina: 19”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, l’esordio di Vergara non sarà solo un episodio, lo ha chiarito bene…

News

Serie A: Como-Lazio 2-0, buona la prima di Fabregas

Senza categoria

Serie A: Cagliari-Fiorentina 1-1, pareggio in extremis salva l’esordio di Pisacane e…

Calcio

Ottima prestazione di Politano, ritornerà tra i convocati in Nazionale

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.